埃塞和平獎總理鐵腕鎮壓捱轟 異見歌手之死突顯族裔衝突 掀示威潮

哈查魯上周一（6月29日）在首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）市郊駕車途中被槍殺，引起奧羅莫人憤怒上街，亞的斯亞貝巴及其周邊的奧羅米亞（Oromia）地區連日爆發流血示威。警方上周六（4日）稱，奧羅米亞區有145名平民及11名安全部隊成員在衝突中死亡，另據報亞的斯亞貝巴有10人死亡。官員稱，他們死於安全部隊致命武力和種族間的暴力衝突。有醫生向法新社稱多人中彈，也有24人遭投擲化學物質燒傷。

化解與鄰國紛爭 去年獲和平獎

為遏止暴力示威，總理阿比鐵腕應對，除出兵外，還中斷互聯網多天，又大舉拘捕多名反對派領袖等約2300人。反對黨奧羅莫解放陣線（OLF）周一稱，有5名高層成員被安全部隊扣押。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）研究員艾哈邁德（Ahmed Soliman）稱，現時局勢對阿比構成嚴峻挑戰。他認為，阿比應該嘗試令局勢回復平靜，並解決自他上台以來其中一個最大的挑戰：「如何團結埃塞不同族群」。

奧羅莫族（Oromos）是埃塞的最大族群（佔逾三成人口），但政治體制由僅佔約6%人口的提格利尼亞族（Tigrayans）主導，奧羅莫人長期被壓迫。父親為奧羅莫人的阿比2018年出任總理，因成功解決與鄰國厄立特里亞邊境衝突，翌年獲頒諾貝爾和平獎。阿比一直淡化其奧羅莫族身分，以代表整個國家。他上台後採措施恢復新聞和言論自由，並解禁OLF，又承諾建立新的民主埃塞，予外界希望。

斷網多天 拘捕反對黨人

OLF主席達烏德（Dawud Ibsa）卻稱，阿比上台後的行徑跟過往領袖無異，其黨一些高層曾多次被捕和長時間拘留，又從未上庭。OLF並非是最近被政府針對的唯一政黨，上周騷亂期間，當局拘捕了奧羅莫聯邦黨兩名成員，上周五又扣押另一反對黨主席。

因疫情延大選 惹以權謀私質疑

美國新聞網站Axios指出，昔日諾貝爾和平獎得主的阿比，現面對被指控採取高壓手段甚至專制行為，尤其是斷網備受質疑。埃塞原訂下月舉行國會選舉，但阿比以新冠疫情為由下令延至明年舉行，進一步惹來外界對他濫權以保權位的質疑。

（Axios/法新社/德國之聲）