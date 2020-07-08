聯國報告：破壞環境 增「人畜共患病」

報告題為《預防下一次大流行病：人畜共患疾病及如何阻止傳播鏈》，由聯合國環境署（UNEP）及國際畜牧研究所（ILRI）共同發表。人畜共患疾病（zoonosis）指由動物源頭傳染至人類的疾病，例如伊波拉病毒、西尼羅河病毒、SARS病毒，以及新型冠狀病毒等。現有傳染病中，約六成為人畜共患疾病，主要通過食物系統等間接方式傳播，除了野生動物外，大量飼養的家畜牲口亦可能是致病來源。報告指出，導致人畜共患疾病增加有七大因素，1. 人類飲食對動物蛋白的需求增加；2. 不可持續及密集式農業增加；3. 對野生動植物的利用和開發增多；4. 都市化、土地用途改變等加速對自然資源的不可持續利用；5. 旅行和交通需求增長；6. 食物供應變化；7. 氣候變化。

七大因素增風險 每年逾200萬人死

報告稱，現今每年仍有最少有200萬人死於人畜共患疾病，主要集中在中低收入國家。單在過去20年間，人畜共患疾病已造成1000億美元（約7800億港元）經濟損失，新冠病毒疫情估計亦將令全球經濟損失達9萬億美元（約70.2萬億港元）。報告建議，應落實將人類、動物與環境健康整合處理的「健康一體化」方針，加強研究疾病威脅、改變食物系統、支持土地及海洋資源可持續發展等，以實現人類與環境持久健康。

（BBC/衛報）