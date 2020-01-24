維省日增191確診 墨爾本再封城6周

省長：染病個案太多難追蹤

新一輪封城措施適用於墨爾本大都會區及米切爾郡（Mitchell shire），規定除了前往上班、就醫、補給食物者外，居民均須留家。學校假期將延長一星期，復課後大部分學校將改為遙距教學。餐廳、咖啡店等只限提供外賣服務，健身室、理髮店等暫時休業。

如嘗試逃出封鎖地區將面臨重罰。安德魯斯稱，如今染病個案太多，難以逐一追蹤遏制疫情傳播，雖然再次封城可能「造成重大損害」，但為免數以千計民眾受感染已別無他法。

違規越關罰6萬 囚6個月

澳洲截至昨日累計感染人數為8755人，共106人死亡。其中墨爾本因近日爆發本土感染，部分地區上周起已再次封鎖抗疫。當局昨亦關閉維省及新南威爾士省邊界，僅讓通勤者、學童及運貨者通過，數百軍人巡邏邊界55條道路，違規通過者可被罰款1.1萬澳元（約6萬港元）及監禁6個月。《衛報》引述消息報道，由於維省疫情料需遏制圍堵，聯邦政府料不再要求各省完全解封後才可讓外國留學生返回澳洲。

全球疫情仍嚴峻，重災區美國感染人數近300萬，單在7月首星期已增加近30萬宗病例，增幅達27%。其中佛州近日每天逾萬人確診，患者年齡中位數低至33歲，當局已叫停解封，並自周三起關閉健身室、派對場地等防疫。

美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）周一表示，美國目前依然處於「第一波」疫情，與過早解除控疫措施有關。他直言，新爆發的疫情可歸咎於大型室內集會，呼籲民眾遵從社交距離規定，迴避人潮。他亦指出新冠疫苗可能無法提供終身防護，雖或有助一段時間內緩解疫情，但長遠可能仍需其他防疫措施。

（法新社/路透社/CNBC）