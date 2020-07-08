美大學新學年國際生料減25%

國際生學費收益193億元

國際生佔美國高等教育入學人數約5.5%。布魯金斯研究所的研究指這類學生的學費和其他雜費，總值高達25億美元（約193億港元）。國際教育協會（IIE）5月發表的報告指出，近600間受訪院校中，有88%預料下學年的國際生入學率將會下降。有升學顧問表示，不少憂慮流失國際生的院校，正特意招收不需要經濟援助的本地學生。

惟本地新生今年決定入學與否，比往年有更多考量，例如有家庭財政受疫情打擊，未知能否負擔起大學費用，有人則因封城令未能參觀院校，希望了解校園環境或得知下學年授課安排後再作決定。

有家長質疑若學生未來仍要遙距上課，是否值得支付私立院校的高昂學費。目前已有多間院校不得不延長新生提交按金的期限、聯絡候補名單的學生，甚至重新招生。

對不少原本已在掙扎求存的小院校而言，疫情更是雪上加霜，例如位於伊利諾州有174年歷史的麥克默里大學（MacMurray College）近年已面對收生下降，疫情更帶來意料之外的成本，包括轉型至網上授課、退還食宿費予遙距上課的學生等，該校最終在5月宣布關閉。

（華爾街日報/美國之音）

（抗疫新階段）