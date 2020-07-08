授課安排未清楚 入學畢業恐延誤

本身持F-1簽證留學的亞利桑那大學新聞學院碩士生林佩諭向本報稱，其修讀課程已到最後一年，因此新政策對她本人影響不算很大，即使僅餘學分都改成網上授課，她留在台灣修讀，應不會妨礙畢業。

她表示，校方5月以來的公布都指秋季會開實體或混合課程，但她昨日聽聞美國政策後還是立即向校方發電郵，以確認有沒有課程變成網上授課。

林佩諭說，她修讀的是新聞系，實地面談的採訪體驗很重要，因此認為最好還是能返美國修畢學位。她指出，即使校方最新公布稱，校方仍可向相關部門提供認證，讓網上選修課程多於3個學分的學生可保持簽證，但實際界線和安排細節仍未清楚，而且處理相關手續甚麻煩，這些都增加了不確定性。

預休學一學期 港生：影響不大

現時就讀於波士頓塔夫茨大學（Tufts University）研究院的香港學生黃小姐表示，自己原本就打算休學一個學期，故影響不大，但身邊許多朋友都會受極大影響。她又指學院日前曾宣布所有課程會繼續網上授課，她的同學正向院長提交請願，希望院方採取網上及面對面授課的混合形式，好讓留學生有更大機會留在美國。

明報記者 周宏量、陳籽穎

（抗疫新階段）