美禁網上課程留學生入境惹混亂 特朗普：學校秋季必須開學 學術政界齊批評

ICE周一就2020年秋季課程持有F-1或M-1非移民簽證學生發布最新規定。F-1是指學術課程學生簽證，而M-1則是職業性課程學生簽證。ICE表示，申請F-1或M-1的非移民簽證學生若就讀學校僅開設網絡課程，美國政府將不會批出學生簽證。已身處美國的留學生，若學校秋季學期僅作網絡授課，而留學生未能轉學至其他提供面對面課程的學校等方式，以取得合法地位留在美國，就必須離境，否則ICE可強制遣送他們離開。

ICE也規定，若學校開學之初提供面授課程，但在學期間改為網上授課，或是學生最後選擇僅上網絡課程，這些學生簽證者將必須立即離境，或採取其他做法以保持學生身分。至於採取網上和面授混合的大學，則要確保海外學生盡量選修面授課程，以維持他們的學生簽證資格。相關學校要向當局確保課程不是全網上授課，而學生也不是只選擇網上課程。

留學生恐淪為人球

在規定發布後，總統特朗普在Twitter發文稱：「今年秋季美國學校必須開學」，但消息一出即惹來學術界和政界抨擊。美國教育委員會主席米歇爾（Ted Mitchell）說，這種鐵腕指令令人恐懼。他舉例說，假如有學生在新學年照常面對面授課，但受疫情影響學校中途改為網上教學，該學生被迫離境，但其所屬國家可能已關閉邊境，到時他便淪為人球。副主席哈特（Terry Hartle）認為，ICE此舉是迫學校開學，而不顧及實際疫情情况是否允許。哈佛大學研究生工會形容新規定「極惹人憂慮」，誓言會挑戰任何遣返令。民主黨參議員桑德斯在Twitter發文說：「白宮的殘忍程度沒有疆界。留學生現在被威脅作出選擇：冒生命風險親身上課還是被遣返。」

院校收入同面臨衝擊

美國移民律師協會表示，當局突然作出決定，令這些學生的生活陷入混亂和不確定性，他們付了學費卻要被迫離開美國，除了影響學生，也會對招收大量海外留學生的院校造成財政衝擊，也損害吸納人才和創新。

今次是特朗普政府近期新一招針對外國人，近期當局已先後暫停外勞和學術等簽證，影響科學家、醫生、保母和季節工人到美國，另外又暫停綠卡安排，以因應國內數以百萬計民眾因為新型冠狀病毒肺炎疫情失業的問題。

（路透社/法新社/金融時報）

（抗疫新階段）