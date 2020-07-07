新西蘭最大傳媒停fb發新聞

擁逾百萬fb Instagram追隨者

Stuff擁有新西蘭最大新聞網站Stuff.co.nz及多份報章，聘用超過400名記者，公司最近以象徵式1紐元價格賣盤給集團的總裁鮑徹（Sinead Boucher）。Stuff副總編輯芬威克（Janine Fenwick）昨向員工發布電郵，稱公司正試驗停止在fb及Instagram所有活動，指示員工立即停止在有關平台發布新聞。芬威克說：「去年基督城清真寺襲擊後不久，我們已停止在fb落廣告，因為公司不想資助一個由發布仇恨言論與暴力中圖利的平台。」當時槍手施襲期間曾在fb直播犯案過程。芬威克稱，今次行動屬試驗性質，會密切留意結果。《衛報》報道，員工對公司的行動反應正面。Stuff的fb專頁和Instagram帳戶分別有近95萬和約13萬追隨者。

梅西大學新聞系教授斯特朗（Catherine Strong）讚揚Stuff的決定，「fb和Instagram老闆長期只專注利潤，且是危險假新聞的散播者。新西蘭總理阿德恩稱，作為政客她不能退出fb，因這是她與選民聯繫的主要渠道，但她力促社交媒體網站對仇恨言論採取更多措施。

縱使企業紛紛加入抵制行列，但科技新網站The Information上周報道，fb創辦人朱克伯格在員工會議上稱，今次的杯葛運動是公關問題多於對公司有嚴重威脅。

（衛報/Stuff）