特朗普「國家英雄」名單 學者批欠標準

斥無回應種族不平等問題

英雄名單包括一些早已廣為人立像紀念的人物，例如開國功臣華盛頓、富蘭克林、杰弗遜等，也有解放黑奴的林肯、演藝界名人、發明家、探險家、佈道家葛培理等。美國歷史聯會總裁格羅斯曼（ James Grossman）形容，選擇既古怪又不合適，甚至有挑釁意味。北卡州大學歷史學教授科克斯（Karen Cox）認為選擇隨意，未經深思熟慮，「好像隨便把一堆東西拋向牆壁看看有什麼留在牆上。」她指出，興建公園的動機更差勁，沒能回應國家目前的真正討論，即示威是關乎制度種族主義及不平等問題。

民主黨總統原住民不上榜

該名單有5名黑人，但沒有工運領袖查韋斯（César Chávez）等拉美裔，也沒有亞裔；名單包括共和黨人眼中的英雄總統列根和保守派大法官斯利卡西亞，但民主黨總統卻一個都沒有。

歷史學家東比（Adam Domby）批評名單沒有美國原住民，連一些沒爭議的原住民人物例如坐牛（印第安人拉科塔族胡克帕帕領袖，Sitting Bull） 也沒有。不過，拓荒者布恩（Daniel Boone）卻在名單上。東比認為名單選擇引起不少疑問，例如：「為什麼巴頓入選，而沒有艾森豪威爾，是不是因為電影《鐵血將軍巴頓》？」雖然名單有5名黑人，東比認為只包括一些「安全」的名人，但激進民權領袖Malcolm X卻不在名單上。

另一個叫人疑惑的名人為內戰時間的聯邦軍官張伯倫（Joshua Lawrence Chamberlain）。東比懷疑他入選是因為其角色曾在1993年蓋茨堡之役（Gettysburg）出現，也可能是因為張伯倫曾下令善待投降的邦聯士兵。

特朗普的行政命令下令成立專責小組，並要在60日提交報告，提供建公園的地點選擇。格羅斯曼質疑如此着急只是為了應付大選連任。

（華盛頓郵報）