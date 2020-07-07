澳洲再爆疫涉3主因 「窮人最受害」預警成真

酒店隔離訓練裝備不足

澳洲在3月底封關前確診的新冠病例大多是境外傳入，但近日維多利亞省及該省最大城市墨爾本的個案多是本土感染。英國廣播公司（BBC）報道，維省再度爆疫與控疫措施缺失不無關係。該省政府自3月底聘請私人保安公司負責監管在酒店隔離的入境者，但相關守衛訓練和防護裝備不足，更被揭其身不正不依從社交距離指引。追蹤研究發現，一名酒店職員相信就是後來市郊爆疫的源頭。

有維省衛生官員認為鬆綁後的再爆發屬不可避免，墨爾本只是「運氣差」。墨爾本大學教授馬修斯（ John Matthews）亦認為，病毒已在維省人口中植根，民眾錯誤以為疫情過去而鬆綁，就會再爆發。

官員稱再爆發不可避 只是運氣差

墨爾本再爆疫另一引人注意之處，是這次重新封鎖的疫情熱點皆位於墨爾本北部和西部的移民聚居地。當地大約35％家庭非以英語為母語，社區領袖和批評者皆指出，當局的健康資訊支援並不足夠。

世銀於4月底已發表文章，警告窮人將最受疫情影響，主因有4個﹕1）窮人多數住於較少醫療和基建配套的郊區；2）他們多數自僱或打散工，較受疫情衝擊；3）這些家庭一般極度依賴公共服務，尤其是教育及醫療；4）窮人一般少積蓄及保險，缺乏安全網。

明報記者