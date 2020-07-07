澳洲兩大省百年首互封邊界 疫情反彈 各國重推防疫限制

澳洲隔離措施失當 派過期食物

維省周一的單日新確診人數除了破紀錄，亦新增兩人死亡，是全澳洲逾兩星期以來再有死亡病例，令全國死亡人數增至106人。維省首府和最大城市墨爾本最近的確診數字急升，促使當局對30個市郊地區實施嚴格社交距離限制命令，又全面封鎖9幢公屋大樓。不過有被隔離的民眾批評當局處理失當，《衛報》周一報道，住在北墨爾本其中一幢被封鎖公屋的迪尼（Ahmed Dini）稱：「昨晚凌晨2時仍有住戶未獲派食物。」迪尼稱大廈大部分住客都是穆斯林，但當局派發的食物卻含有豬肉。澳洲傳媒亦公開片段，顯示有住戶在分類所獲發的食物，指其中一款的食用期限是2019年。

墨爾本民眾則關注社交距離措施並非在全市執行的問題；重新執行社交距離措施的墨爾本市郊地區包括肯辛頓（Kensington），當地居民貝爾（Jack Bell）認為墨爾本若不全面封城，沒信心疫情能夠受控。

過去一周日逾百宗確診

澳洲的新冠疫情相對其他國家較輕微，至今錄得逾8500宗確診，最近新確診有急升趨勢。6月第一個星期平均每日則只有9宗新病例，但過去一周澳洲平均每日有109宗新症。這次維省再度爆疫，顯示當地的控疫漏洞，亦突顯市郊低下層和少數族裔特別受疫情打擊（見另稿）。

維省和另一接壤的南澳省邊界已在3月22日封閉，與新南威爾斯省對上一次「封關」限制民眾往來，已要數1919年爆發西班牙流感大流行的時期。新省省長博利積奇莉安（Gladys Berejiklian）對於何時重開邊境未有時間表，當局表示有工作等硬性需要的民眾可申請跨省活動許可證。周二午夜起軍人會在省界巡邏。

愛爾蘭延隔離限制 薩爾瓦多推遲重啟

澳洲並非唯一因疫情重燃而再封城的國家，西班牙、愛爾蘭等國都因為確診增加延長或再封城。愛爾蘭原計劃7月9日放寬對入境旅客的隔離限制，現推遲至7月20日實行；西班牙的加利西亞周日對一個人口有約7萬的地區實施第二度封城。中美洲國家薩爾瓦多總統周日亦因感染病例上升，宣布第二階段重啟經濟計劃推遲兩星期才實行。

印度個案超越俄羅斯 全球第三

美國近日39州的確診病例都有增加，路透社數據指出，7月首4天就有15個州份錄得新高的確診病例。上周六獨立日演說提到99%病例完全無害的總統特朗普，計劃如期於本周六（11日）到新罕布什爾州舉行戶外競選集會，其競選團隊稱會提供充足的消毒搓手液和口罩。由於放寬封鎖限制，印度新增確診病例連續4天創新高後，已超越俄羅斯，成為全球確診個案第3高的國家，僅次於美國和巴西。印度周一過去24小時新增2.4萬宗個案，總數達 697,400宗。

（路透社/法新社/衛報）