保守派坐大 國會擬召總統

美國特朗普政府單方面撕毀前朝與伊朗達成的核協議後對伊朗加強嚴厲制裁，再加上國際油價大跌，令伊朗經濟受嚴重打擊，單是過去幾日伊朗貨幣里亞爾兌美元匯率大跌6%至歷來最低，再加上新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，令政府疲於奔命。除了經濟外，「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼1月被美國暗殺，更令國內保守派大怒。伊朗今年3月舉行國會選舉，多名改革派被禁參選，結果造就大批保守派選入國會。

外交經濟受困 外長被斥賣國

被外界視為溫和派的外長扎里夫，周日（5日）在首次上新國會即遭議員圍攻，指他2015年與美國談判達成美伊核協議是賣國，有極端派議員更稱要處死他。他則回應稱，大家同坐一條船，美國人不會區分自由派、改革派或保守派。

伊朗過去兩周最少5處涉核設施或基建設施先後發生可疑「意外」，雖然官方尚未公布納坦茲核設施「事故」的成因，但外國暗襲傳聞甚囂塵上，勢令近期處於強勢的國內保守派氣勢更盛。半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）報道，國會290名議員中有120人聯署動議要魯哈尼就外匯市場危機、高物價和核協議上國會接受質詢。路透社引述分析家稱，動議成功與否，端視乎最高領袖哈梅內伊的態度，他近期傾向國家團結抗美。

（綜合報道）