伊朗核設施破壞嚴重 延核發展

以國外長：採取了不能說的行動

中部城市納坦茲（Natanz）一座鈾濃縮設施上周四爆炸起火，伊朗官方公布的照片顯示地面建築物被炸毁，用作生產離心機的地下設施情况不明。伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）表示，遭大火嚴重損毁的倉庫用作組裝離心機，屬生產最後階段，恐拖延伊朗的核計劃進程，但他說伊朗會用配備更先進裝備的更大型建築物，來替換受損的設施。離心機透過高速轉動來提煉濃縮鈾，當「鈾235」含量提煉到超過90%時可作製造核武。

國家伊朗通訊社當日的報道提及火警可能是以色列和美國等敵國的破壞行動。當局翌日表示，已知道火災的原因，適當時候會公布詳情。英國廣播公司（BBC）報道，事發前他們收到有自稱伊朗國內異見組織發出的電郵，預告會襲擊該設施，但無法證實。《紐約時報》引述知情中東情報官員和伊朗伊斯蘭革命衛隊成員稱，今次事故是以色列發動炸彈或炸藥襲擊。

伊朗各地近期5宗離奇意外

除了納坦茲，伊朗各地近期最少發生5宗離奇意外，都涉及其核計劃或基礎設施，其中自上周四起，兩座發電站先後爆炸，另有一間化工廠泄漏氯氣導致數十人傷，但當中最矚目的是德黑蘭霍吉爾（Khojir）導彈基地6月25日深夜發生的爆炸，現場主要製作導彈所用液體或固體推進燃料。

以色列外交部長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi）周日沒有明確否認責任，只說現時伊朗政權的核子能力對以色列造成生存威脅，以國不可坐視，他說:「 我們採取了最好不要宣之於口的行動。」國防部長甘茨（Benny Gantz）亦說，以方會從各方面阻止伊朗成為核子國家，但同時說，不是伊朗所有意外都與以色列有關。

美國和以色列曾於2010年被揭利用電腦病毒Stuxnet入侵伊朗的核計劃電腦系統，導致近千部用作提煉鈾濃縮的離心機被摧毁，事發地點同樣是納坦茲。不過，《紐時》引述伊斯蘭革命衛隊成員稱，當局已排除今次事件屬同一類襲擊。

（路透社/耶路撒冷郵報/紐約時報）