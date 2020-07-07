屢爆體壇欺凌 韓奧委會漠視改革呼聲

恐懼瀰漫 隊員憂報復噤聲

韓國中央大學運動科學系教授許正勳（音譯）說：「韓國體育界根深柢固的虐待問題殺死了崔淑賢。在該國體育運動驕人成績背後，是嚴苛的訓練方法，只要能培養出奪得獎牌的運動員，涉及的暴力便會獲認可。」他指出，不少運動員從小與隊友一起住在宿舍，生活各方面被教練控制，亦易受他們虐待，且教練與體育監督機構之間的「團伙」關係，令運動員擔心被報復，而不敢挺身指控遭虐待。

1/4運動員稱曾遭虐待

韓國人權委員去年調查逾1000名專業運動員，四分一受訪者表示曾遭身體虐待，一成則稱遭過性侵。許正勳等40多個體育、民間團體代表昨要求當局徹查崔淑賢事件之餘，抨擊有關方面數十年間每當體壇發生暴行，包括近年的速滑、摔跤和柔道女運動員指控遭教練性侵及身體虐待等，便承諾徹查，矢言防止和改革，但情况依舊。即使2018年短道速滑選手沈錫希公開控訴遭趙宰範教練多次性侵，觸發韓國體壇#MeToo浪潮後，當局於去2月年成立有民間專家參與的「體育革新委員會」提出連串改革、選手人權保障機制等，但大韓體育會（即國家奧委會）並沒有理會有關建議。

年輕冰上運動員協會的呂俊亨（音譯）指出「恐懼文化」仍瀰漫體育圈，「由於擔心會斷送自己的體育事業，運動員不敢發聲。教練們就利用了他們的沉默」。

（華盛頓郵報/Newsis/中央日報）