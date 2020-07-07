韓運動員國會揭教練前輩虐待 踢斷指骨打穿耳膜 女鐵人不堪受辱自殺

韓國國會昨晨召開文化體育觀光委員會全體會議，處理慶州市廳三項鐵人團隊內暴行問題。隸屬於該隊的崔淑賢2015年曾代表國家贏得亞青賽銅牌，但她於6月26日在釜山宿舍自殺，留下日記和給母親的短訊，揭發其教練金圭奉（譯音）、隊醫安主弦（譯音），與兩名前輩（主將）的虐待行為。與崔氏同隊的8名隊友，其中6人（包括兩名現役隊員）以書面形式，另兩名現役選手昨親身出席國會聽證會，一起指證教練、隊醫與主將的劣行。

「鐵人隊是教練特定選手的王國」

一名選手昨在議員陪同下出席記者會，表示是為了揭示崔淑賢反覆所受委屈而站出來。她說：「慶州市廳三項鐵人隊是教練與特定選手的王國，暴力言行一直存在。」有一回崔淑賢吃了堅果，就被教練用堅果鐵罐打頭和推撞向牆，打她的臉和心口，直至崔氏求饒。他們又透露，教練強迫未成年選手飲酒，包括崔淑賢高中畢業前。教練曾說：「嘔完再來喝過。想運動，這回事就要撑得住。」

舉證的選手們說，掌摑臉龐、拳打乳房心口、叱喝責罵都是常事，一個月有10天以上遭受暴力對待。

隊醫被揭假執照 月勒索百萬韓圜

至於另一被指有份迫害崔淑賢的44歲姓安慶州市廳隊醫，被揭冒認擁有美國醫生執照或物理治療師執照，實際只有「運動處方師二級資格證」，但每月以照顧受害人身體名義，向受害人父母收取100萬韓圜。安隊醫試過一邊飲酒，一邊連打崔氏臉龐逾20下，又踢她口心和肚皮，把頭推撞向牆壁。

崔淑賢生於1998年6月8日，小學時數度參加全國游泳大賽而受注目，被延攬到慶北體育中學，2013年起轉習三項鐵人賽，開始跟隨金圭奉教練和涉案隊醫，並開始遭受粗暴對待，渾身瘀傷。2017年中學畢業後，加入慶州市廳職場運動部。崔淑賢今年初轉投釜山市體育會，可是似乎依然擺脫不了昔日團隊的逼迫。她2月開始先後向警方、國家體育機關和人權監察團體投訴，可是一直不得要領，結果輕生。

大韓三項鐵人賽協會主席昨在國會聽證會上，為「只相信教練」道歉。慶尚北道地方警察廳、大邱地方檢察廳分別展開調查。與崔淑賢同期選手共27人，目前剩10人仍在隊中。警方查問過其中15人，當中過半數表示曾受教練、前輩等暴力對待。

教練資深選手永久除名

體育公正委員會昨午傳召相關教練及兩名資深選手調查。3人均否認指控。

執政共同民主黨籍國會議員昨承諾將查明真相，對涉事的體壇、組織人士作出嚴重懲處與問責。國會亦定於周三（8日），檢討實施《運動選手保護法》、《國民體育振興法》修訂案，促使體育倫理中心能肩負「體壇人權警察」的角色，保護選手人權、處罰加害者，避免再發生崔淑賢事件。

另一方面，慶北教育廳因應崔淑賢事件，由周一開始至下周五，審查全域370餘所小學、初中、高中體育部共3930名學生選手的人權狀况。體育部長朴良雨昨說：「我們將藉此機會杜絕體育界的腐敗和惡行。」

大韓三項鐵人協會的體育公正委員會昨經7小時研議，裁決教練金圭奉、資深女選手張潤靜因虐待崔淑賢，被「永久除名」，一名男前輩被罰停賽10年。由於隊醫安主弦不屬該會管轄，故未有懲處。受罰3人始終否認指控。

（Newsis/中央日報）