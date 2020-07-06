正考慮應對中國行動 料最快本周公布

美國參、眾兩院在本港上周二頒布和實施《港區國安法》之後，先後一致通過《香港自治法案》，授權美國政府部門以金融等制裁手段，懲罰侵蝕香港自由的中國大陸與香港官員。

兩黨有信心特朗普簽《香港自治法》

法案仍待總統特朗普簽署生效。彭博社前日報道，兩黨議員都有信心特朗普會簽署，上月底聯合提出法案的共和黨參議員圖米（Patrick Toomey）說﹕「我毫不懷疑總統會簽署，該法案會妥善落實。」

日媒：安倍對制裁不積極

另外，共同社上周六引述政府消息人士報道，表示官員認為就「港區國安法」對華制裁並不現實，因為日中關係轉冷，日本經濟亦將受嚴重影響。報道又引述首相官邸相關人士說：「美國以外各國對制裁的態度並不積極。」報道稱根據分析，首相安倍晉三也持謹慎態度。

不過，共同社報道同時稱，為應付國際形勢可能發展，日本政府不會把制裁排除出未來選項，並會推進研究，稱當局曾討論限制向中國政府人士等發放簽證等措施。

（彭博社/共同社）