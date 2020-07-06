特朗普國慶演說反傳統 清算左翼不提團結

反種族主義示威者拉倒哥倫布像

特朗普上周六在白宮南翼發表30分鐘演說，一如上周五在總統山的演說，他抨擊那些要把種族不公的象徵人物、徽號、名稱換掉的示威者，他說：「我們正擊敗激進左翼、馬克思主義者、無政府主義者、煽動者、掠奪者，以及在很多情况下對自己所作所為毫無想法的人。」他又針對示威者近期針對象徵種族主義的雕像及紀念碑等做法，聲言永不容許「憤怒暴民」推倒塑像及抹去歷史。他又聲言要維護「哥倫布1492年發現新大陸後開始的美國式生活」。

談到疫情，他聲稱美國99％的確診個案「完全無害」。即使歐洲等國疫情顯著放緩，美國倒在增長，多個州份確診病例紀錄破新高，例如單是得州就有7890人入院。他再次歸咎中國隱瞞疫情令病毒蔓延全球，他強調說：「必須徹底追究中國責任。」

稱99%確診輕微 誓言追究中國

特朗普在白宮設宴招待軍人家屬和政府職員慶祝，又安排了軍機表演和35分鐘煙花匯演，民眾可在國家廣場觀賞，聯邦政府在現場設立逾100個洗水站及預備了30萬個口罩，但民眾不若往年之多。

首都華盛頓有支持者撐特朗普，但亦有反種族主義示威。「自由戰士DC」支持族群多樣的社運組織創辦人說，「黑人並未擺脫壓迫的枷鎖，美國人不能真正慶祝獨立日」。群眾在最近易名作「黑人的命也是命廣場」的白宮北面街頭集會，遊行途經白宮、林肯紀念堂，被白宮外的特朗普支持者喝倒彩。馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的示威者則在煙花底下，推倒豎於小意大利社區的一尊航海家哥倫布雕像，把它拖到岸邊和推落海港。哥倫布發現美洲向被視為美國白人歷史的開端，但他被指奴役、剝削、血腥鎮壓原住民，開啟歐洲對美洲殖民與壓迫的大門。

民眾湧沙灘 恐令疫情擴散

為免群眾聚集增加感染風險，美全國八成城市取消了國慶煙花，不過多地海灘在國慶周末迫滿人群，令人擔心疫情擴散。弗吉尼亞市政府雖然已取消煙花，但數以千計民眾上周六蜂擁至海灘。

（彭博社/法新社/路透社）