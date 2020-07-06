疫情反彈 西班牙兩區再封城

墨爾本市郊9幢公屋封鎖

西班牙西北部加利西亞周日下令城鎮拉馬尼亞（La Marina）7萬居民不能離開，並禁止10人以上聚會。加利西亞衛生官員昨稱，新增106宗個案，較之前一日21宗多，因此採取預防措施防止社區傳播出現。 加泰隆尼亞距離首府巴塞隆拿150公里的萊里達（Lleida）近日確診個案大增。加泰地區截至上周五有72860人確診新型冠狀病毒，新增病例有400宗，有155宗來自萊里達及附近的塞格里亞地區，加泰自治區主席托拉開會後決定，上周六中午開始限制21萬民眾離開塞格里亞。

澳洲維多利亞省上周六錄得108宗新病例，是第二高單日增幅。省長上周六宣布封鎖墨爾本弗萊明頓（Flemington）和北墨爾本（North Melbourne）兩個市郊的9幢公屋，約3000名居民禁止離開住宅最少5天。

世衛停瘧疾藥愛滋藥試驗 稱無效

另外，印尼周日公布該國有1607宗新病例和82人死亡，後者數字是單日新高；伊朗周日新增163人不治，亦是歷來最高的死亡增幅。

世衛上周六宣布中止對住院新冠病人作抗瘧疾藥「羥氯喹」（hydroxychloroquine）和HIV混合藥物「洛匹那韋-利托那韋」（lopinavir-ritonavir）的試驗，因兩種藥物對病人死亡率影響甚低甚至沒有影響。

（路透社/BBC）