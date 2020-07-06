勿延續貴族統治 李顯揚籲投反對黨

指人民行動黨非真心為民服務

李顯揚的貼文質疑目前國會的許多人民行動黨議員只視議席為政治事業的踏腳石，不會在國會對重要議題提出質疑，並非真心為民服務。他質疑新加坡是否要繼續擁護人民行動黨的「天生貴族」（natural aristocracy）統治機制。他表示，今年大選有許多可靠和能幹的在野黨候選人。他認為，跟執政黨成員相比，身為反對黨候選人需要品格和勇氣，表現出為國家犧牲的意願。

加入反對黨「新加坡前進黨」的李顯揚已表明這次不會參選，因為新加坡「不需要再多一個李家人」。新加坡本周五將選出新一屆國會全部93個民選議席，在原一屆國會在6月30日解散之前，總理李顯龍領導的人民行動黨在民選的89席之中佔83席。有觀察家將今次大選形容為「世代交替」，李顯龍如何交棒予副總理兼財政部長王瑞杰備受關注。

（中央社）