熊本水災24死 大雨警報失效用

圍困民眾砌SOS求救

暴雨令熊本縣內球磨川等兩條河川有11處氾濫及山泥傾瀉，人吉市因為球磨川決堤令大範圍的住宅被淹沒。其中球磨村渡地區淹水深達9米，是球磨川流域淹水地區中最深的地方，當地護老院「千壽園」有14人沒生命迹象。人吉市、蘆北町、津奈木町等地有人死亡，相良村等約30處地方對外交通中斷，如同陸上孤島。

NHK直升機昨拍攝到八代市坂本町的地面有人砌出大型SOS求救字眼，附近建築物亦看似有民眾揮手求救。陸上自衛隊直升機亦在熊本縣球磨村拍攝到「神瀨保育園」的地面也大型白色文字，表示有120人被圍困；另有民眾在網上留言求救。

熊本縣上周五晚發出避難準備及避難勸告，而氣象廳在上周六凌晨4時50分發出「大雨特別警報」。是次預報的困難在於當日凌晨3時30分各項數值未到發出大雨特別警報的標準，但到凌晨4時已達該警報的發布標準；直至分析結果出爐，氣象廳立刻在4時50分發出警報。

日本傳媒指大雨早在上周五開始，但局部地區的氣象預測技術有限，令氣象廳到上周六凌晨前都未能發出大雨特別警報。傳媒又質疑，避難工作應在日間展開，晚上避難會有危險。氣象廳承認，像這次突然降大雨難以預測。

為熊本縣帶來暴雨的梅雨鋒面可能再度北移，災區從周日下午起的未來數天可能再有大雨，當局提醒民眾注意。

（中央社）