被視播疫禍首 夜生活蕭條

東京跟其餘宣布緊急狀態的6個縣一般，踏入5月便逐漸放寬限制。可是6月底《東洋經濟周刊》記者發現，東京銀座的高級娛樂夜場全線停業。夜店相關場所普遍無窗兼空氣不流通，被視為「播毒」高危空間，尤其是6月初東京的新增個案，近半數都涉及在新宿夜總會工作的青年。這些俱樂部幾乎全都是小本經營，最多只獲政府批出100萬日圓（7萬港元）津貼，根本支撐不了多久，有夜場已遣散了沒有穩定客源的小姐。

夜生活區域的餐飲業亦受控疫措施影響。一項調查顯示居酒屋4月的營業額較去年同期跌了39.6％，為歷來最大跌幅。餐飲集團Colowide在全日本原有2665間店舖，最近宣布關掉196間。有些連鎖居酒屋、酒吧允許員工在停業期間另找工作或自願休假。

英格蘭酒吧復業 一夜逾千宗醉酒鬧事

在地球另一端的英格蘭，酒吧於7月4日獲准復業，入夜後，倫敦蘇豪區等一帶街頭擠滿了人。有當晚當值的警員坦言當晚疲於奔命，一夜接獲逾千宗涉醉酒鬧事的舉報，稱「顯然易見」醉漢不會遵守社交距離指引。

（日本時報/BBC/CNN）