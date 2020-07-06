抗疫表現勝安倍 明年國會選舉成焦點

自民黨放棄挑戰 小池拒絕舉薦

小池從政多年，但她是在2016年自民黨拒絕舉薦下以無黨派人士身分當選東京都知事後，才確立在政壇自立門戶的實力。她當選後曾扶持新建立地方政黨「都民第一會」，並在翌年令其取代自民黨成東京都議會最大黨。同年小池以「反對首相安倍晉三獨大」的旗號挑戰眾議院選舉，被政壇形容為「小池之亂」。惟因在野黨陷分裂而失敗告終，此後潛心地方政務。

外界關注，新冠疫情會否造就第二波「小池之亂」。小池抗疫成績受讚譽，反觀首相安倍晉三則被批評慢半拍。今次都知事選舉中自民黨亦放棄挑戰，甚至表明願支持小池。不少觀察認為，小池今次拒絕自民黨舉薦，或是放眼明年東京都議會選舉，甚至為進軍國會試水溫。有東京都自民黨幹部向《讀賣新聞》稱，小池與自民黨已決裂，在其聲望高漲下，明年各級選舉對自民黨均是嚴峻挑戰。

不過東京自上月解封後疫情現重燃迹象亦成小池隱憂，已延至明年7月的東京奧運能否如期舉行成焦點。不過《朝日新聞》上周二（6月30日）公布民調，支持明年舉辦東奧的有35%，但支持再次延期及中止舉辦的亦分別有28%及31%。

（NHK/朝日新聞）