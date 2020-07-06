小池百合子高票連任東京都知事 第二波疫情奧運成挑戰

67歲的小池百合子2016年在未獲所屬自民黨舉薦下，堅持以獨立身分參選東京都知事，一舉取勝，成為東京首名女知事。如今她競逐連任，便以防範第二波感染的「東京大改革2.0」為主要政綱，提出要令東京成為「世界上最安全的首都」，包括建立東京版疾控中心，加強病毒檢測與醫療體系，並為因疫情休業的商戶提供全面補助等，另亦強調減少「待機兒童」（指申請不到託兒所就讀的孩子）、停止人道毁滅流浪寵物等政績。她昨日獲悉連任後在網上發表勝利演說，感謝選民，亦稱感到第二任期責任重大。對於東京奧運問題，她期望與國際奧委會合作，按照各國疫情發展及競賽組織的意見推進。

選民稱無期待改變 寧經驗優先

今次都知事選舉共22人參選，為歷屆最多，截至當地時間昨晚6時的投票率為33.5%，較上屆低約兩個百分點，另有約175.4萬人選擇事前投票，較上屆增加約4.5萬人。鑑於當地的新冠病毒確診人數接連急增，選舉委員會於票站提供消毒搓手液等防疫物資，呼籲選民到票站時應戴上口罩及保持社交距離，候選人亦避免與選民握手，或改以網上活動或不定期街頭宣傳等方式拉票，以免人群聚集。不少選民稱，對於新知事帶來改變已無期待，反而在現今混亂的狀况下選擇較有經驗的小池相信較穩妥。

小池此前主張主動抗疫，提出避免人群在密閉空間聚集等快速應對措施而備受好評，亦曾就要求企業休業及宣告緊急狀態等問題與中央政府爭持不下。《朝日新聞》上周二（6月30日）公布民調查顯示，認同東京都政府抗疫措施者多達63%，評價負面者為29%。惟上周四（2日）起東京新增感染人數接連破百，昨亦新增111人染疫，惹起關注。

民調六成人認同抗疫措施

經濟再生大臣西村康稔昨與鄰近東京的埼玉、千葉及神奈川縣知事舉行網上會談，呼籲3縣合作堵截疫情，包括強化商戶防疫措施、加強檢測等。埼玉縣知事大野元裕直言，該縣過去一星期感染人數自5月以來首次破百，當中許多病例與東京有關，由於埼玉縣醫療體制承載力有限，一旦出現感染激增時會要求政府再次發出緊急狀態宣言。

（NHK/朝日新聞/每日新聞）