「救生艇方案與逼北京回頭同重要」

特朗普措施範圍大 政策難精準

包潤石坦言，沒有人預期北京會因為國際壓力而「打退堂鼓」，但要做到上述的調節，將須在「加強仔細檢查或關注有關內地官員、資金和企業的事」，以及「加強對香港人、學生、企業和組織開放」之間取得平衡。

但談到新近公布的制裁時，包潤石憂特朗普政府有採取廣泛措施（sweeping measures）的傾向，令精準確定打擊目標（precise targeting）不大可能會發生，隨時導致出乎意料的後果。他指出限制科技出口及針對制裁個人等措施，初期執行時要具有精準度，但這點「關乎對政策的詮釋」，擔心詮釋過度廣泛，最終像採取太廣泛措施般，反令執行上面臨限制。

他憶述香港回歸之時，對於如何為內地和香港的出口、貿易、法律、警務、言論自由、報章及許多其他範疇劃出明確界線，美國駐港總領事館和國務院曾花了許多力氣作內部爭論，只是如今「北京令界線模糊了，令（美方）政策更關乎詮釋，多於簡單的規則和法律」。

（港區國安法）