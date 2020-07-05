斥國安法嚴苛模糊隨時變 損外商對港法治信任 美前總領事：對港前景難再樂觀

明報記者 周宏量

1996年至1999年出任美國駐港總領事的包潤石（Richard Boucher）不諱言，港區國安法的字眼內容比預期中「遠更嚴苛、遠更模糊和遠更取決於中共政府的詮釋」，而新法律建立一批有權詮釋或決定誰應受檢控的在港「執法人員」，又留下容許引渡到內地的漏洞，「總結而言，這項法律從整個司法程序——調查、檢控以至判決——削弱香港的法治」。他稱，即使港區國安法或聲稱只針對國家安全，但沒有人可再毫無憂慮地在香港生活、投資和營商——他們都要擔心北京當局可隨時隨地施加司法管轄權，又或釋法將商業和金融事宜列入國家安全的範圍。

料美企不會即時大規模撤走

不過，當被問及美國企業會否大規模逃離香港，包潤石稱不預期會即時出現這情况，畢竟遷走以至建立據點都不是可一時三刻作出的更長期（longer term）決定，但外企如尋求在亞洲和大中華地區立足或擴張部署，將選擇法律執行更清晰的地方，要不寧願直接去已受內地法律管轄的內地選址，要不選擇像新加坡般距離較遠但法治仍在不受北京干擾下執行的地方，也不願受制於「變化難以捉摸」（vagaries）的港區國安法下。

包潤石質疑，港區國安法會削弱香港得以獨一無二的每一項因素，包括其法律和規則的不可侵犯、資訊環境開放、具創意和活躍的年輕勞動力，以及尊重外來或本地人的創業貢獻。他指出這在未來會有巨大的間接後果（repercussion）。

面對港區國安法的壓力，包潤石相信許多企業的反應會是在香港保持政治低調，同時或會避免僱員和合作伙伴有強烈政治觀點，但他提醒道：「這種區分會導致人才流失，並令企業更難受惠於具創造力、見多識廣和活躍的香港僱員。」

憂寒蟬效應 外交官更難知港形勢

資深外交官出身的包潤石也擔心，港區國安法令港人更避免會見外國外交官。他解釋，隨北京看來相信港人跟外國人商討政治情况也包含犯罪成分，「北京會否最終將外國人和港人之間的正常聯繫列為犯罪，又或至少屬可疑？」。他直言，如果去到這一步，勢將現「寒蟬效應」，削弱外國外交官透過與港人接觸來理解香港形勢的能力。

「我畢生都看好（bullish）香港，即使是像主權移交的關鍵時刻（也不例外），但現在不了。」包潤石慨嘆對香港前景難再樂觀，他說：「我害怕長此下去這座大家都心愛的城市會失去原有的活力和光芒。」

（港區國安法）