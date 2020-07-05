特朗普國慶活動發言 狠批左翼搞文化革命

形容推倒雕像的人是暴民

特朗普在演說中，稱近期的反種族主義示威「旨在抹走歷史、誹謗英雄、抹殺我們的價值觀，並將這些思想灌輸給孩子」，又形容推倒雕像的人是「憤怒的暴民」，強調反對「封殺文化」（cancel culture）。這個字眼近年成美國熱話，意指公眾人物發表冒犯性言論後，觸發網民不滿並發起抵制，以打擊其職業生涯。特朗普斥這種文化有如「極權主義」，又聲稱在學校以至新聞編輯部都出現「新極左法西斯主義」，只要不跟隨他們的說法即會遭審查和迫害，質疑這是「左翼文化革命」。

原住民領袖批特朗普加劇染疫風險

在當地新冠疫情近期反彈之際，今次活動有7500人參與，大部分人沒戴口罩或保持社交距離。活動舉行當日，至少有5州的單日新增病例再打破新高，惟特朗普的演說沒怎麼提及疫情。總統山原為原住民聖地，19世紀遭美國政府奪走。有原住民領袖批特朗普加劇他們的染疫風險，只為在其聖地拍照。活動開始前，以原住民為主的示威者用貨車堵塞通往總統山的主要道路，警方和國民警衛隊施放胡椒噴霧等驅散。

專家：演說圖淡化問題 加劇黨派分裂

美國總統歷史專家貝施洛斯（Michael Beschloss）表示，歷來大多數總統都深明，出現在國家紀念場地時應充當凝聚國家的元首，而非加劇黨派分裂。他將特朗普跟另外兩位「離地」美國總統對比，即漠視1918年流感疫情的威爾遜和1932年試圖貶低大蕭條影響的胡佛，指淡化問題只反映特朗普不理解民間疾苦。

另外，在反種族主義浪潮下，美式足球聯盟的華盛頓紅人隊（Washington Redskins）和職業棒球隊克里夫蘭印第安人（Cleveland Indians），上周五各宣布考慮改名。兩隊隊名長年被批冒犯原住民，前者近日遭聯邦快遞等主要贊助商施壓改名。

（BBC/紐約時報/衛報/路透社）