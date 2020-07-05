百年罕見暴雨襲日本九州 20萬人疏散

熊本縣護老院14人心肺停止

氣象廳指出，以昨日下午3時前的24小時降雨量計算，熊本縣有7個地點打破有觀測以來的紀錄，如水俁市錄得474.5毫米，部分地區半日已超過平時7月一整個月的降雨量。防災科學技術研究所形容，今次是「50至100年一度的罕見暴雨」。熊本縣人吉市、八代市和球磨村等地均出現水浸和山泥傾瀉。其中位於球磨村渡地區的特別護老院「千壽園」有14人心肺停止，另有3人出現低溫症。當局下午接獲千壽園救助，稱該處有60至70人受困，有人身體不適，希望當局派出直升機救援，其間一度通訊受阻。陸上自衛隊其後到場搜救，該設施距離日本三大急流之一的球磨川及其支流匯流處僅400米。有當地居民上午拍攝的照片顯示，該區的洪水淹沒至住宅2樓。國土地理院發布的圖像顯示，水浸集中在球磨川周邊的低地，部分水深達8至9米。

人吉市在上午11時半左右，有住宅已被淹沒得只能看到屋頂，多名居民跑到屋頂等待消防員救援。一名在蘆北町設施避難的男性表示，早上7時出門時已水深及胸，直言「與其走路，不如游泳避難」，最終花近30分鐘抵達市政廳。截至當地時間晚上8時，當局向熊本縣約20萬人發出疏散指示。

氣象廳預料，梅雨鋒面會停滯至周三左右，其間西日本或再現暴雨，呼籲民眾做好洪水和山泥傾瀉的預防措施。

（NHK/讀賣新聞/朝日新聞）