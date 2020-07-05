英酒吧餐廳重開 約翰遜警告民眾要負責任

英格蘭的餐廳、髮廊和戲院等昨日午夜後可重開，但為免出現清晨派對，酒吧在早上6時後才可營業。根據夜間產業協會（NTIA）調查，逾三成酒吧和餐廳昨日繼續關閉。在近日疫情反彈的李斯特城，有關設施則繼續關閉。約翰遜上周五（3日）在記者會上促民眾負責任地行動，警告說：「病毒仍在我們身邊，李斯特城病例激增就證明了這點。」他指政府將採取5階段計劃，由全國封城制度邁向針對地區的措施，亦會於本周內公布健身室和美甲店等設施的重開時間表。

父違防疫建議 約翰遜拒評論

儘管當局建議國民避免非必要的國際旅行，但約翰遜父親史丹利（Stanley Johnson）被揭前往位於希臘的別墅，惹來爭議。史丹利上周初在社交媒體上載自己戴着口罩身處雅典機場的照片，有希臘媒體上周四亦拍攝到他在海邊餐廳用餐。約翰遜受訪時，多次拒絕表明是否對父親的行為感失望。為英政府提供行為科學意見的顧問賴歇爾（Stephen Reicher）批評，事件破壞公眾對政府指引的信任。

（衛報/BBC）

（抗疫新階段）