英入境免隔離名單缺葡萄牙 葡外長轟英差別對待盟友

葡外長稱不會隔離英旅客報復

首批獲英格蘭豁免入境隔離的國家或地區，包括法國、德國、意大利、西班牙、日韓和港澳台等，不包括葡萄牙、中國大陸和美國等，消息公佈後即惹來葡國猛批。外長席爾瓦（Augusto Santos Silva）說：「我們對於英國當局的決定非常失望，這不合理也不公平。」他指出，英國的確診和死亡人數，分別多出葡萄牙7倍及28倍，卻不豁免葡國旅客，認為決定「太荒謬」，「我認為這不是對待盟國和朋友的態度」。但他稱，葡萄牙不會對來自英國旅客採取類似隔離措施報復。

葡萄牙最大反對黨社會民主黨衛生發言人、里斯本天主教大學公共衛生主管萊特（Ricardo Baptista Leite）形容英國的決定「令人震驚」，稱這並非基於科學或理性的標準，「向法國、荷蘭和比利時等國家開綠燈，卻排除葡萄牙，是不合理的。葡萄牙是全球新冠病毒死亡率最低的國家之一」。他又指出，「當英國處於疫情最黑暗時候，首相（約翰遜）躺在深切治療部病牀，一名葡萄牙護士陪伴其身邊……葡萄牙不會忘記被英國在沒有科學根據決定下列入黑名單」。英國迄今有逾31萬宗確診、4.4萬人死亡；葡萄牙有逾4.2萬宗確診、逾1500人死亡。

旅遊業佔葡萄牙國內生產總值（GDP）約14%，而英國是葡萄牙第二大遊客來源，僅次西班牙，去年葡國接待約210萬英國遊客，估計帶來33億歐元（約288億港元）收入。縱使西班牙、意大利及法國的死亡率高於葡萄牙，但這3國的新增感染個案已大幅減少，反之葡萄牙每日新增個案到5月中開始逐步回升。根據歐盟疾控中心數據，葡萄牙現時每10萬人每日新增確診數目為歐盟中第二高，僅次瑞典。除了英國，丹麥、奧地利和捷克等國，亦限制葡萄牙遊客入境。葡萄牙將之歸因於高檢測率，迄今已有逾100萬人接受檢測，歐洲國家中排第6。

萊特又稱，最多英國遊客到訪的葡萄牙度假勝地阿爾加維（Algarve）及波圖市（Porto），確診率非常低。葡萄牙酒店協會主席馬丁斯（Raul Martins）亦強調，爆發疫情地區主要在里斯本外圍，那裏沒有酒店和遊客餐廳。

四大行政區各自為政捱批

英國政府的豁免檢疫名單亦惹來國內批評。運輸大臣夏博思（Grant Shapps）稱，今次名單發布時間較預期延遲，因為原希望取得蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭同意，達成四大地區一致決定，但這三大地區尚未決定是否放寬旅行限制，蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）更批評英政府決策過程混亂及過於倉促。這是新冠病毒疫情爆發以來，英國四大行政區防疫措施再次不同調。英格蘭5月中旬宣布有條件解禁，蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯地區沒跟隨。

（路透社/BBC/金融時報/獨立報/中央社）

（抗疫新階段）