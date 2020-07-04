指摘強姦受害人 印度法官遭轟厭女

質疑事主與印度女性身分「不相稱」

卡納塔克邦高等法院法官迪克西特（Krishna Dixit）上周初批准一名強姦案被告保釋。根據法院命令，被告被控以「虛假的婚姻承諾」強姦受害人，但沒提及案情細節。在印度法律下，男性若借虛假的婚姻承諾誘使女性發生性行為，可被定罪。不過，迪克西特稱受害人的供辭「令人有點難以相信」，質疑她為何會於晚上11時回公司，又沒有拒絕和被告喝酒。他又稱受害人解釋在事發後因太累而睡着，這與印度女性「不相稱」，並非印度女性「在遭強暴後應有的反應」。

在德里工作的律師巴特（Aparna Bhat）去信印度首席大法官和最高法院3名女性法官，反問是否有法律條文規定強姦案受害人的事後反應，斥迪克西特的言論反映「最惡劣的厭女心態」，若不作出譴責即等同姑息其行為。

當地婦權人士布尚（Madhu Bhushan）亦狠批法院將性暴力正常化，並強加「強姦是女性的錯」這個想法。她聯同數十名作家、演員、歌手和記者向迪克西特發公開信，要求法官撤回言論。

今次並非首次有印度法官就性暴力案件發表極具爭議的言論。2017年，有法官審理輪姦案時，批評受害人喝啤酒、吸煙、吸毒並在房間擺放避孕套，斥她「淫亂」。印度近年強姦案持續上升，根據國家犯罪紀錄局，警方在2018年共錄得近3.4萬宗強姦案，但女權組織相信實際數字更高。

（BBC）