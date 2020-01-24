伊朗核設施疑遇襲爆炸 官方稱已知原因 BBC：國內異見組織認責

納坦茲（Natanz）是伊朗核計劃重鎮，其核設施在2015年伊朗核協議簽訂後受國際原子能機構（IAEA）監察的。AEOI發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）表示，該設施一個正在興建的倉庫清晨2時發生事故，但當時裏面沒有核原料及工作人員。他強調濃縮鈾工作是在地底進行，事故沒影響濃縮鈾工作。AEOI及後發布的照片顯示，這幢一層高的建築物門戶被炸開，屋頂塌陷，建築物部分位置被熏黑，但照片未能顯示爆炸對地下造成的破壞。根據伊朗去年公布的影片，伊朗用於加強濃縮鈾能力的新一代離心機都在該處生產。

原子能組織稱無輻射污染

美國《紐約時報》引述中東情報官員指，有人在設施內放爆炸品造成事故，令設施的地面大部分地方受破壞。

伊朗最高國家安全委員會秘書處發言人霍斯拉維昨日稱，當局已發現火災的「主要成因」，但基於安全考慮，事故成因和性質會在適當時間再公布。伊朗民防組織負責人賈拉利（Gholam Reza Jalali）周四表示，如果證實成為網絡攻擊目標，伊朗將會還擊。路透社引述3名伊朗官員稱，他們相信火警是由網絡攻擊造成，其中一人說襲擊目標是離心機組裝建築，又說伊朗的敵人以往曾作類似行徑，兩名官員則將矛頭指向以色列。

國內涉核設施一周兩爆炸

路透社亦引述一名前伊朗前核能官員稱，今次事件在帕爾欽軍事基地附近離奇爆炸後數日發生，再加上設施是10年前美國和以色列向伊朗發動近代最精密電腦病毒Stuxnet攻擊導致約1000部離心機被毀的所在地，故不排除是蓄意破壞。

在AEOI公開事件前，英國廣播公司（BBC）部分記者收到一個自稱「祖國的獵豹」（Cheetahs of the Homeland）的組織聲明，承認襲擊有關建施。該組織自稱由伊朗保安部隊的異見者組成，襲擊地面建築物是要確保政府無法掩飾事件。

（BBC/衛報/紐約時報）