英列59國家地區免隔離 包港澳台不包大陸

根據英國運輸部公布的「新型冠狀病毒：旅遊走廊」名單，從這些國家地區入境者不需再自我隔離，除非之前14日曾到過名單以外國家地區；從中國大陸、美國、瑞典和葡萄牙等國家入境英格蘭的人士未獲豁免，仍需隔離14日。部分獲列入名單的國家疫情一度甚為嚴重，包括意大利、西班牙和法國，但它們的疫情近期已大幅改善。至於近期疫情再次惡化的韓國和澳洲也有上榜。北歐方面，只有奉行「佛系抗疫」備受抨擊的瑞典沒有入圍。

東京連續兩天單日過百確診

屬於免隔離名單的日本近期疫情有惡化趨勢，東京都昨（3日）再有124人確診感染新冠病毒，是連續第二天單日新增感染人數破百，亦再創近兩個月新高，七成患者介乎20至30多歲，其中有50宗來自夜生活盛行的新宿，有7宗來自池袋。當局呼籲民眾晚上前往鬧市地區時，應選擇有採取足夠預防措施的店家。厚生勞動大臣加藤勝信指出，新感染者以年輕人為主，與上次疫情高峰期時以高齡人士為主的情况不同，並沒有對醫療體系造成壓力。官房長官菅義偉亦表示，政府評估重症患者正逐漸減少，故暫不考慮重新頒布「緊急狀態宣言」。

商務客入境泰國 測試後可免隔離

至於未列入英格蘭豁免隔離名單的泰國，本月開始放寬部分外國人入境禁令後，周五在蘇凡納布米國際機場公布快速新冠病毒測試。逗留少於14日的商務旅客、外交人員和政府賓客會被視為快速通道旅客，抵達機場時會接受快速拭子測試，需時約1.5小時，他們入境將免隔離14日。

（綜合報道）

部分獲英國豁免入境隔離地區或國家：

香港、澳門、台灣、日本、韓國、越南、法國、德國、意大利、西班牙、澳洲、新西蘭

（抗疫新階段）