美疫情應對辦公室擬重開 改國務院領導

應伊波拉設立 4年後解散

在2014年爆發伊波拉疫情後，奧巴馬政府2015年在NSC轄下設立應對疫情大流行的「全球衛生部門」（Global Health Directorate），負責協調應對措施，但特朗普政府在2018年將之解散。

美國有線新聞網絡（CNN）周五（3日）引述高級官員指，NSC周四舉行了跨部門會議討論有關事宜，控疫辦公室將會由新職位「大流行協調員」（coordinator for pandemics）帶領，改由國務院領導。

官員：隸屬國務院「較長壽」

官員指出，控疫辦公室的計劃須集中於公共衛生和外交方面，是他們認為辦公室適合隸屬國務院的原因之一。透露消息的官員又指建議得到國會支持，因辦公室設於國務院代表它會「較長壽」，人員調動會較少。

然而，有衛生專家指雖然國務院在應對疫情大流行方面有重要角色，但關鍵的協調角色應由白宮負責。曾任奧巴馬政府國土安全顧問的莫納科（Lisa Monaco）指，奧巴馬政府特意把該部門設在NSC內，是要透過NSC聽取各部門的政策建議，然後向總統提出建議，「因為疫情大流行如伊波拉、新冠病毒，所需要的是整個政府的回應和迅速行動，包括總統的迅速決定，有關政策亦要在整個政府中得到協調。」

（CNN）