單日感染全球最高 美籲留家慶獨立 多州宣布取消巡遊煙花

截至周四，美國累計感染人數近274萬，死亡人數近12.9萬，單日新增感染人數達55,274人，超越巴西上月19日單日新增感染54,771人的紀錄，成疫情爆發以來全球單日新增感染人數最多的國家。全國50個州份中多達37個疫情正惡化，當中最少15州單日新增個案破紀錄。其中佛羅里達州周四新增逾萬宗感染個案，得州亦新增8,231宗，增幅為該州紀錄第二高。

得州政策逆轉 重災縣強制戴口罩

向以總統特朗普馬首是瞻、堅持重啟經濟並拒絕強制戴口罩抗疫的得州州長阿博特（Greg Abbott）政策大轉向，周四簽署行政命令，要求全州每日感染個案超過20宗的縣市民眾在公眾地方必須戴口罩，如身處戶外而未能保持6呎（約2米）社交距離亦要戴口罩，違規者最高罰款250美元。阿博特強調，「在公眾地方戴口罩已證實是減慢新冠疫情擴散最有效的方法之一」。

隨獨立日臨近，多州官員與組織紛紛呼籲民眾改變慶祝方式防疫。得州雷克山（Lakehill County）的退伍軍人協會宣布，鑑於疫情令該州重陷封鎖，當地的獨立日巡遊及現場樂隊表演均已取消。內布拉斯加州官員呼籲舉行聚餐的民眾保留賓客名單，以便一旦出現爆發能追蹤相關接觸者。佛羅里達州邁阿密-戴德縣縣長吉梅內斯（Carlos Gimenez）則禁止餐廳在午夜後出售食物與飲品，並限制泳池開放時間等，他說：「最愛國的事情就是保護所有人的安全」

加州過去兩日增加逾1.2萬宗個案，洛杉磯衛生部門下令關閉海灘並取消煙花匯演。河濱縣衛生官員直言不願再實行封鎖措施，惟在感染個案急增下，呼籲民眾留家慶祝獨立日，「我們在陣亡將士紀念日（5月最後一個周一）後開始見到愈來愈多感染個案，我們無法承受在獨立日感染人數再次激增」。

華盛頓照慶祝 規模近年最大

不過，首都華盛頓則繼續按傳統籌備慶祝儀式。內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）周三宣布，總統特朗普將一如往年主持華盛頓的獨立日活動，而且規模將是近年最大，預計會發放逾10萬枚煙花，另有飛行表演。當局已預備30萬個布口罩供到場民眾取用，又呼籲民眾與非家人保持最少6呎距離，並避免握手等身體接觸。

另外，特朗普大力推動的「美國總統山」煙花表演將按原定計劃在周五（3日）晚舉行，估計數千人出席。當地7個蘇族（Sioux）印第安部落領袖計劃到場抗議，指摘活動對環境影響深遠，亦恐加劇疫情。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社）