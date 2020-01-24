保育災難 非洲逾350大象離奇死

象牙完好非盜獵 疑疾病中毒

大象的死亡報告在5月初已出現，到5月底已有169頭大象死亡。消息人士稱，到6月中旬大象的死亡數字增加逾倍，而70%死亡的大象都集中在一些水坑附近。政府仍未抽取樣本調查死因，暫未知大象的真正死因，以及會否影響民眾健康。英國「國家公園救援團體」（National Park Rescue）的麥卡恩（Niall McCann）稱，在無關乾旱的情形下，這次單一事件中的大象死亡數量屬前所未見。

博茨瓦納政府5月排除那些死亡的大象是被盜獵者殺害，因牠們的象牙沒被拔去。麥卡恩初步排除今次的大象是像去年100頭大象死於天然炭疽中毒，但有可能是死於其他類型中毒或疾病。有目擊者稱部分大象未死前繞圈步行，顯示牠們或有神經受損情况。麥卡恩稱部分大象屍體顯示牠們直接頭栽地上而死（圖），顯示牠們是猝死，但亦有一些大象曾周圍遊蕩再緩慢死去，因此暫時難以判斷牠們中了什麼毒。

奧卡萬戈三角洲有約1.5萬頭大象，佔博茨瓦納全國總數約10%，生態旅遊的經濟貢獻佔該國本地生產總值（GDP）約10%至12%，僅次於鑽石。麥卡恩稱大象是「遊走於奧卡萬戈三角州的鑽石」，指該國未能保護其最有價值的資源。

（衛報/BBC）