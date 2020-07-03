連環殺人案冤獄 韓警致歉

警方昨稱，1986年9月到1991年4月之間發生的10宗系列案件，即所謂「華城連環殺人案」均為李春在所為。另外，1987年12月水原高中女生被殺案、1989年7月華城小學生失蹤案、1991年1月清州女高中生被殺案、1991年3月清州一主婦被殺案也均為李春在所為。李春在因1994年1月姦殺妻妹被判終身監禁，連同妻妹在內，李春在共殺害15人。犯罪心理學家分析，認為其犯罪動機屬於變態性泄慾，認定其為反社會人格障礙。

另有最少4人因被警虐自殺

另外，8名警員及檢察人員涉嫌在調查第8宗華城小學生被殺案件時，非法監禁一名尹姓男子並逼供。尹姓男子1989年被判姦殺罪成，2009年保釋。警方去年開始調查李春在後，他入稟要求重審。傳媒報道，最少有4人因被警方懷疑是疑犯及虐待，在1990年代自殺身亡。

去年7月15日華城連環殺人案受害人的遺物首次被移送至國立科學搜查研究院，隨後研究院在遺物中發現嫌疑人DNA，案件出現眉目，加上李春在招供，令懸案30多年後終於結案。由於李春在所有罪行已過了追訴時效，執法機關無法處罰他。「華城連環殺人案」曾被拍成2003年著名電影《殺人回憶》。

（韓聯社/法新社）