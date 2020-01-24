緬甸翡翠礦塌山泥 最少162死

事發於昨晨大約6時30分的帕敢轄區會卡村，有居民表示近200人被冲走。英國廣播公司（BBC）根據有人拍攝的事發片段報道，當時先是有大量山泥傾瀉入一個積水的大礦坑，其後該坑的兩側塌陷，洪水湧向下面的山谷。現場消息稱，事發時有數百人在現場篩檢由卡車運來棄置的翡翠礦渣，希望能碰運氣從中找到翡翠玉石，但不幸被山泥和洪水冲走。

「1分鐘內山下人都消失了」

一名38歲礦工向路透社表示，事發時看到有一堆礦渣快要倒塌，人們大叫「快跑、快跑」，他說：「1分鐘內山下所有人都消失了……有人被困在泥濘裏大聲呼救，但沒有人能夠施以援手。」

警方稱，當局周三曾發出警告，勸喻民眾勿在暴雨後到該區工作，但有人沒聽從。官員指政府下令當地的礦場7月1日至9月30日暫時關閉，因季候風期間暴雨會引發山泥傾瀉風險，但代表帕敢地區的下議院議員丁頌（U Tin Soe）稱採礦公司停工後，有非法組織向非法採礦者收錢，容許他們在礦場工作。

帕敢位於緬甸北部的克欽邦西部，坐落於曼德勒以北350公里的烏尤河岸邊，是世界最聞名的玉礦產地之一。該地區的翡翠玉石產量曾一度高達世界翡翠玉石產量的95%。

（BBC/新華社/紐約時報）