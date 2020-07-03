埃爾多安挽民望 塑穆斯林救星形象

舊黨友建新黨搶宗教選民

布魯金斯學會高級研究員里夫斯（Richard Reeves）和土耳其政評家阿克約爾（Mustafa Akyol）在《外交政策》的評論文章指出，埃爾多安如能在一座奧斯曼帝國征服君士坦丁堡後由東正教堂改成清真寺的建築物帶領禱告，將是無可匹敵的伊斯蘭化景象，也可藉此加強其宗教民族主義。但二人認為，埃爾多安選擇此時此刻出手，並非巧合，而是回應民望下降的困境。

埃爾多安領導的執政正義與發展黨（AKP）支持度陷於兩年新低，經濟低迷和專制貪腐嚴重都是重要因素，如今更面臨舊黨友成立新政黨「𠝹票」。前總理達武特奧盧去年12月成立未來黨；前副總理巴巴詹今年3月成立民主進步黨，最新民調顯示兩黨支持度分別有3.7%和5.3%，令AKP支持度滑落至31%，遠低於2018年國會選舉時的43%得票率。里夫斯和阿克約爾認為，兩黨或𠝹走部分宗教選民，埃爾多安也許想在國內外標榜自己為穆斯林的真正教星來挽回失地。

曾助建教堂 討好基督徒

埃爾多安利用宗教建築作政治操弄，並非限於討好穆斯林。他去年8月為1923年現代土耳其立國以來首座新建的基督教堂奠基——教堂屬敘利亞基督教會，嘗試淡化基督徒自感在土國只屬二等公民的憂慮，強調任何人只要貢獻和忠於土耳其，不管信仰如何，「都是一等公民」。埃爾多安任內還曾修復屬於保加利亞正教會的聖斯德望堂（又稱鐵教堂），被認為有外交拉攏意義，但保加利亞國內對土耳其宗教局資助興建清真寺心存疑慮。

明報記者