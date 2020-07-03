教堂博物館擬改清真寺 土耳其被指世俗化倒退

法院15天內頒裁決

位於伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂於公元6世紀由拜占庭帝國君主查士丁尼一世下令興建，被視為拜占庭帝國最重要的建築之一，亦曾為東正教重要地標。1453年奧斯曼帝國攻陷君士坦丁堡後，教堂被改為清真寺，至1935年再由土耳其世俗化政府改建為博物館，並向全球開放，聯合國教科文組織（UNESCO）1985年將之列為世界文化遺產。

雖然土耳其1934年立法，禁止在聖索菲亞大教堂範圍內舉行宗教儀式，不過近年土耳其國內的伊斯蘭組織不時藉由在教堂周邊舉行宗教活動示威，要求將索菲亞大教堂變回清真寺，例如2015年曾有伊斯蘭教士在博物館內背誦《可蘭經》，為近85年來首次。總統埃爾多安去年在地方選舉前堅稱「土耳其人把聖索菲亞視為清真寺」，又稱將聖索菲亞用作博物館「是非常重大的錯誤」，聲言是時候改變。上月埃爾多安稱聖索菲亞的去向會交由法院決定，強調會在裁決出爐後採取必要行動，又稱事涉國家主權，希臘無權干預。

土耳其國務委員會將在15天內頒布書面判辭。有分析指出，近年不少土國歷史遺址被變更為清真寺，國務委員會去年亦曾裁定伊斯坦布爾另一拜占庭遺址科拉教堂（The Chora）不應繼續用作博物館，料新裁決對埃爾多安一方有利。

改建討好穆斯林民族主義者

英國風險管理機構Verisk Maplecroft中東及北非總監希納（Anthony Skinner）指出，將聖索菲亞大教堂變成清真寺既能討好穆斯林與民族主義者，維持與希臘之間的緊張關係，同時彰顯土耳其的強大勢力，對埃爾多安而言可謂一石二鳥。

以拜占庭現代繼承者自居的希臘一直反對改變聖索菲亞大教堂的性質，該國文化部長門多尼（Lina Mendoni）上周致函UNESCO，斥土耳其的舉動「重燃民族與宗教狂熱」，利用歷史遺蹟爭取國內政治利益。東正教普世牧首巴爾多祿茂一世（Patriarch Bartholomew I）周二則警告，將聖索菲亞大教堂變為清真寺將令數百萬計基督徒失望，並令兩個世界分裂，在人類需要團結應對新冠疫情之際絕非好事。

希臘美國同反對 憂重燃民族主義

美國國務卿蓬佩奧周三促請土耳其讓聖索菲亞大教堂保留為博物館，並確保對所有人開放，認為改變聖索菲亞大教堂將削弱此建築物的遺產，亦損害其作為擁有不同信仰傳統與文化的橋樑。UNESCO已就事件致函土耳其政府，但未獲回覆。

（法新社/BBC/每日晨報）