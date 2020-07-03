孫坐祖父屍身照 引爆印控克什米爾示威

保安部隊涉殺平民 穆斯林憤怒

事發於查謨與克什米爾邦城鎮索波雷（Sopore），有武裝分子襲擊一隊保安部隊巡邏隊。當地傳媒指65歲的卡恩（Bashir Ahmed Khan）正前往視察一個建築工地，途中被人從車內拉出，遭部隊殺死；卡恩的家人亦指他是遭保安部隊殺害。死者的外甥向法新社表示，當地民眾說有穿制服的人把孩子放在倒斃街上的卡恩的屍身上拍照。事件觸發數百名民眾周三在卡恩於城市斯里那加（Srinagar）舉行的喪禮上示威，高叫「要自由」的口號。該部隊發言人朱奈德（Junaid Khan）稱指控毫無根據，克什米爾警察總長庫馬爾（Vijay Kumar）稱，卡恩跟孫兒跑往安全地方時中槍，指死者家人歸咎保安部隊是出於對武裝分子的恐懼。

不過，事後有警員發布男童坐在其祖父屍體上的照片，更有印度政客轉發該照片。警方亦上載警員抱着該名男童的相片，同樣受到批評。印度國際特赦組織指摘警員公開一名目擊罪案的未成年人士身分屬違法。庫馬爾指可能有警員拍攝男童坐在遺體上的照片，他承認警員不應在執勤現場攜帶手機，將確保警員未來行動時不會攜帶手機，稱轉發該照片的人都會承擔後果。

印度去年8月突然剝奪克什米爾自治權，令當地局勢不穩。根據當地公民團體JKCCS，自1月以來，至少有299人在克什米爾超過100宗軍事行動中死亡，當中包括32名平民、54名政府部隊及143名武裝分子。

（德國之聲/每日電訊報）