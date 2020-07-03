英振旅遊 擬准75國人士入境免隔離

英國6月8日起實施入境旅客隔離14天的規定，但有關措施被指影響旅遊及航空業。英國之前曾考慮推出「空中橋」計畫，與疫情風險較低的國互相允許自由出入境，並可豁免強制隔離14日。但《每日電訊報》引述消息稱，英國放棄計劃，打算暫時直接對75國解除強制隔離措施。英國政府一直考慮如何重啟國際往來，上周五已表示會對法國、西班牙、希臘等國旅客解除14日隔離措施。有官員稱，政府希望協助旅遊業界。

英國自3月23日起封城抗疫，至5月底開始分階段解封，英格蘭酒吧周六（4日）起重開。財政部周三在Twitter貼文呼籲民眾到酒吧暢飲，被批評不負責任後刪除帖文。截至周三，英國有逾31萬人確診感染新冠病毒、逾4.3萬人死，其中英格蘭及威爾斯為重災區。工黨議員戴維斯（Geraint Davies）批評保守黨政府的宣傳「完全不負責任」，只會加劇英格蘭的疫情。

新西蘭衛生部長抗疫不力請辭

另一邊廂，新西蘭衛生部長克拉克（David Clark）被指應對疫情出現失誤，及早前被揭發違反封城令與家人往海灘，於周四（2日）宣布辭職。總理阿德恩早前拒絕外界對辭退克拉克的要求，指他在抗疫的角色很重要，但她昨日接受克拉克辭職。

（衛報/每日電訊報/路透社）