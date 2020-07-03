東京確診數解封後首破百 專家憂再爆發

六成屬年輕感染者 45人源頭不明

東京都政府公布，新增107名感染者中，有71人為20至30多歲世代，佔整體66%，其中62人曾與現有感染者有密切接觸，另有45人感染途徑不明。當地一周平均新增56.9宗感染個案，相較上周有所增加。都政府昨召開緊急對策本部會議，會上專家指出，分析顯示感染數值上升不單是檢測增加所致，如目前狀况持續，4周後感染狀况不明者估計將增加6倍至每日160人。基於入院病人可能增加，醫療體系需時預備人手與病牀，有必要準備加強醫療體系。

知事小池百合子稱，目前已達到需留意感染擴散的階段，今後亦有必要留意感染人數趨勢。她呼籲民眾避免前往夜店區或鬧市區域，另亦要求業界徹底依循防止感染擴散的指引。

國立國際醫療研究中心忽那賢志醫生指出，目前感染者中大多為年輕的輕症患者或無症狀者，很少需要入院，醫療體系暫未見受壓，但按照目前感染者增加的速度，很可能重現第一波疫情時的情况。他亦憂慮無症狀者隨意外出，會令長者或長期病患者易受感染。他警告如不盡快行動，可能要再次宣告緊急狀態，目前應以減少前往其他地區，避免光顧夜店等措施應對。

（NHK）