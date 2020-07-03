特朗普改口風：完全支持戴口罩 稱人多擠迫有需要 毋須強制

單日新增破5萬

疫情爆發以來，從未公開戴口罩的特朗普周三接受霍士財經新聞訪問時說：「我完全支持戴口罩，我認為口罩很好，人們見過我戴的。若在人多擠迫的情况下，我絕對會戴。」他表示，公開戴口罩「不是問題」，更「有點喜歡」自己戴口罩的樣子，「我有個深黑色的口罩，我覺得它看起來不錯。戴起來好像獨行俠（Lone Ranger）」。他所指的是電影《獨行俠》中戴着黑色眼罩維護正義的主角。

不過，特朗普仍認為毋須強制全民戴口罩，因「美國有很地方人們保持着很遠的距離」。當被問到是否仍相信新冠病毒有朝一日會消失，他稱，病毒會「在某時候」消失。特朗普一直被指淡化戴口罩的需要，且將問題政治化，屢被民主黨批評，但最近就連共和黨人及保守派傳媒均加入呼籲戴口罩行列，包括副總統彭斯、共和黨參議院領袖麥康奈爾、參議員羅姆尼和眾議員切尼（Liz Cheney）。田納西州共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）周二表示，「不幸地這個可以救命的簡單做法，已變成政治辯論的一部分，代表『若你支持特朗普，你就不戴口罩，若反對特朗普，你就戴』。」目前美國有20州強制民眾在公眾地方戴口罩。

加州單日增近萬宗 蘋果再關分店

美國周三新增52,982宗確診，重災區包括加州和得州，加州單日新增9740宗病例，較前一天增加4.4%，得州錄得8076新病例，是單日新高。蘋果公司周三宣布再次關閉7個州30間零售店，包括加州、佛州和得州等。連鎖快餐店麥當勞亦押後重開堂食計劃，目前只有2200家分店准許顧客在店內用餐，約佔全國分店15%。花旗集團則撤回讓員工重返辦公室工作的計劃，知情人士透露，花旗原打算讓西部和南部13個州數百員工回公司工作，現決定放棄。

煙花活動賀國慶 專家憂傳染風險

疫情反彈反映不少州份仍未準備好安全地重啟經濟，尤其7月4日「獨立日」前夕或當日將舉行多項大型活動，令衛生專家憂心疫情進一步惡化。特朗普將於周五（3日）參加在拉什莫爾山（即美國總統山）的煙花匯演，但沒有強制出席者戴口罩或要求保持社交距離。首都華盛頓周六（4日）亦有大型煙花慶祝活動，屆時會派發30萬個口罩，但不會強制戴上。加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，南加州和三藩市灣區的海灘停車場在國慶日周末會關閉，亦鼓勵各縣考慮取消煙花匯演，以限制人群眾聚集。

（金融時報/BBC/法新社）