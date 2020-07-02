埃塞異見歌手遭槍殺 數市示威50死

毋懼迫害守家園 為奧羅莫人發聲

34歲的哈查魯的作品往往聚焦國內奧羅莫人（Oromos）的權益，更成為2018年促成前總理倒台的示威的代表歌曲。他生前曾稱收到不同的死亡威脅。數千名歌迷周一得悉其死訊後，入夜後湧往他遺體所在的醫院。首都亞的斯亞貝巴所在的奧羅米亞州（Oromiya）數個城市周日爆發示威。埃塞保安部隊發言人巴爾查（Getachew Balcha ）周三說，周二示威中的50名死者包括保安部隊人員，有商店被縱火。警方表示亞的斯亞貝巴有一名警察被殺。

BBC奧羅莫語記者貝克利（Bekele Atoma）形容，哈查魯不止是歌手或演藝人，還是奧羅莫人為政治及經濟邊緣化發聲的象徵。他指哈查魯17歲時曾因參與示威被囚5年，許多像他的人都害怕迫害而流亡國外，但他選擇留在國內，並鼓勵年輕人抗爭。他其一最著名的歌曲，歌詞有這樣的一句：「不要等待外面來的幫助，那是不會實現的夢想；令你的戰馬準備好作戰，你就是接近宮殿的那個人。」

埃塞最大族群 久受軍事鎮壓

奧羅莫人儘管是埃塞俄比亞的最大族群（佔逾三成人口），但政治體制上由僅佔約6%的提格利尼亞族（Tigrayans）主導（現任世衛總幹事譚德塞便是屬於該部族），奧羅莫人長期受軍事鎮壓。即使父親是奧羅莫人的阿比（Abiy Ahmed）2018年起出任總理，翌年還獲頒諾貝爾和平獎得主，種族壓迫並未有真正改善。

（BBC）