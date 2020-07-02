靜岡縣「攔路」 日磁浮新幹線料工程阻滯

致水量減水污染 知事：不符環保例

中央新幹線為磁浮列車軌道，預計全長438公里，路線由東京品川經名古屋往大阪，最高時速估計可達每小時505公里，令東京至大阪車程可望由2小時30分鐘縮短至1小時7分鐘。工程預計耗資9萬億日圓（約6500億港元），於2014年獲批動工，原定東京至名古屋段於2027年通車，名古屋至大阪段於2037年通車。中央新幹線原為回應現有貫通東京與大阪的東海道新幹線漸趨老化，恐因天災停運等問題，提供另一路線選擇而興建，亦有助東海道新幹線爭取時間修整。

惟途徑靜岡縣、貫穿別稱「日本南阿爾卑斯」的赤石山脈的約9公里路段引起干擾地下水流向及破壞環境的質疑，其中作為當地主要農業及工業用水來源的大井川流量減少，以及下游水質惡化等問題尤受關注。此前靜岡縣要求JR東海確保完全恢復受工程影響的水量，而JR東海提出另建引水道及水泵等設施以保護水源，但工程期間流失的水量在技術上無法回復，引起靜岡縣不滿。

鐵路公司：維持國際競爭力必要

在國土交通省協調下，JR東海社長金子慎與靜岡縣知事川勝平太上周五（6月26日）於縣廳首次就事件會談。金子慎在會上稱，東海道新幹線為日本運輸的大動脈，中央新幹線作為天災應變路線有其必要性，而對於人口正在減少的日本而言，在國家中央核心落實經濟一體化對於維持國際競爭力非常重要，不論中央政府與沿線各縣均對通車寄予厚望。他強調，如無法在6月內着手前期準備工程，中央新幹線便難以如期在2027年通車。

料本周定案 縣府有機會讓步

川勝則回應稱並非反對興建中央新幹線，但強調水資源問題對相關流域的城鎮與靜岡縣民等均非常重要，必須謹慎處理，需要聽取專家建議，而是否能動工視乎JR東海能否合乎環境保護條例規定，而前期準備工程與正式工程同屬一體，如不符規定就反對動工。

內閣官房長官菅義偉上周五於記者會上強調，中央新幹線於2027年開通的計劃並無改變，促JR東海更努力推動工程。當局料在本周正式決定是否更改通車時間或提出替代方案。不過《金融時報》引述觀察家指出，由於要該路段並無其他替代興建方案，料靜岡縣政府最終會批准開展工程，但爭取同意動工的壓力仍落在JR東海身上。

（共同社/NHK）