去年4.1萬宗政治動機犯罪 逾半涉極右

內政部數據顯示，德國去年的政治動機犯罪當中，有2.2萬宗涉極右分子，較2018年增加近一成，罪行包括散播種族主義宣傳品、仇恨言論、毆打、縱火以至謀殺等，其中宣傳佔近37%，針對他人的暴力行為則佔逾4%。當局亦指去年有逾2000宗反猶罪案，較前一年增加13%，其中超過逾九成涉極右分子。去年10月就有極右分子在猶太教堂外射殺兩人。

槍殺官員轟動全國

德國極右問題近年備受關注，去年6月，支持移民的卡塞爾（Kassel）行政區首長呂布克（Walter Lubcke）被極右分子槍殺，是該國二戰後首宗右翼極端分子刺殺政治人物的案件，轟動全國。在澤霍費爾公布數據的記者會上，圖林根州內政部長邁爾（Georg Maier）形容，近兩年的經歷「體現對民主威脅的新一面」，「距離上一次有政治代表在德國被殺已經過很長時間，這清楚表明我們面臨的挑戰有多巨大」。他指自己的競選海報亦曾被塗上納粹標誌，又稱留意到音樂會、武術俱樂部或網絡團體等形式的極右組織增加，主辦者藉此籌集政治行動資金。

（德國之聲）