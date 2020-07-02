德特種部隊極右充斥 被令局部解散 防長斥其「局部獨立指揮系統外」

克蘭普—卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）向《南德意志報》表示，KSK已變得「局部獨立於指揮系統之外」，且發展出「有毒的領導文化」。她今年5月成立一個工作小組處理這問題，該小組周二提交調查報告，當中指出KSK「不能繼續以目前這種形式存在，必須更好地整合到德國聯邦國防軍中」。克蘭普—卡倫鮑爾表示，KSK部隊4個連隊中其中一個極端主義勢力猖獗，將會被解散，「任何右翼極端分子在聯邦國防軍中都沒有立足之地，他們必須離開」。據國防部文件指出，KSK第二連隊會被解散。

KSK部隊約有1400名士兵。德國《世界報》稱，今次局部解散將有逾70名士兵受影響。KSK指揮官克雷特邁爾將（Markus Kreitmayr）預計會留任，但部隊在重組完成前，不會參與任何演習或國際行動。

調查指部隊彈藥不翼而飛

克蘭普—卡倫鮑爾形容最近一項有關KSK的調查結果「令人不安及擔憂」，當中包括發現該部隊4.8萬發子彈和62公斤炸藥不翼而飛。軍隊內部正在調查到底彈藥是被盜還是記錄出錯。德國軍事情報局今年1月指出，去年軍隊中有600名疑似右翼極端分子，當中包括20名KSK成員。

成員曾做納粹手勢 家藏爆炸品

德國軍方有極右分子的問題早於2017年4月出現，當時在歡送一名KSK指揮官的派對上，有人涉玩拋擲豬頭遊戲，藉以嘲諷不吃豬肉的猶太教徒和穆斯林，又播放極右搖滾音樂、做出納粹敬禮手勢。2017年有軍營被發現公開展示納粹德軍的紀念品。今年5月，警方調查軍方與極右之間的聯繫時，在一名KSK士兵位於薩克森州的家中搜出大量武器和爆炸品。

德國過去一年接連發生極右襲擊事件。今年2月在西南部城鎮哈瑙，一名極右槍手襲擊兩間水煙館，殺死9人。去年10月在東部城市哈雷，一名槍手試圖闖入一間猶太教堂不果後，在教堂外射殺兩人，他承認自己具有極右及反猶動機。

（BBC/法新社/德國之聲）