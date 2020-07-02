布殊舊部組「撐拜登會」 組織者：特朗普很危險

助籌款拉票

「43會」的成員包括內閣部長和其他喬治布殊政府的高級官員，組織會在周三起運作，並啟動其網站和facebook專頁。「43會」將發布共和黨人讚揚拜登的影片，並會在大選競爭最激烈的州份展開拉票。組織者之一米利金（Jennifer Millikin）曾在喬治布殊的2004年競選連任團隊裏工作，後來再任職總務署（GSA），她說：「我們知道什麼是正常及反常，我們所看到的是相當不正常。總統（特朗普）是危險之人。」

米利金稱喬治布殊已獲知會此事，但他沒有參與其中，亦沒表示是否贊成組織的目標。喬治布殊的發言人指他已退休，不會介入今次大選。法例規定該組織的成員不可跟拜登團隊合作或溝通，但可以無上限籌款、推出選舉廣告和舉行活動支持拜登。米利金指組織未準備公布所有成員或捐贈者名字，但要在10月之前將初期捐贈者名單提交給聯邦選舉委員會。

另有「43會」成員表示，這數百名喬治布殊政府年代的官員政治立場雖跟拜登不同，但認為他可正直地迎接美國的挑戰，有成員稱他們相信拜登政府會遵守法治、重拾白宮的尊嚴和正直。

美國新冠疫情最近反彈，拜登周二在特拉華州的記者會表示暫不會舉行競選集會。對於特朗普聲稱對俄羅斯涉懸賞塔利班殺死在阿富汗的美軍一事不知情，拜登指摘特朗普若獲知會事件但沒採取行動，就是失職。

（路透社/法新社）

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