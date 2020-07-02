抗疫美國優先 華府幾買斷瑞德西韋

由吉利德科學（Gilead Sciences）研發製造的瑞德西韋，是美國當局第一種批准用作治療新冠病毒的藥物，初步測試顯示可令患者康復得較快，不過當中14萬劑供應予全球各地作試驗的藥已用完。《衛報》指美國政府已採購超過50萬劑藥，相當於藥廠7月的全部產量，以及8月和9月的90%產量。每一療程包括6劑藥，費用需約3200美元（約2.5萬港元）。

瑞德西韋屬廣譜抗病毒藥物，原本用途之一是醫治伊波拉，近月被發現可能對新冠病毒有療效。吉利德科學已在美國、日本、澳洲等國註冊這藥的專利。美國衛生部長阿扎稱總統特朗普與吉利德達成「了不起的協議」，希望確保有需要的美國病人能獲此藥。

疫情未受控 福奇：日增10萬病例不驚訝

美國是目前全球新冠疫情最嚴重國家，截至昨日有逾270萬人確診、逾13萬人死亡，周二單日有逾4.8萬宗新增病例，更是單日新高。國立過敏與傳染病研究院總監福奇在參議院的聽證會上稱，國內疫情明顯未受控，若每日新增10萬病例他不會感驚訝。

《衛報》指出，特朗普政府買斷瑞德西庫存不僅反映美國疫情的嚴重，亦突顯其在抗疫方面同樣採取「美國優先」策略， 可能損及其他國家甚至是盟友的利益。在5月，美國曾要求法國藥企賽諾菲（Sanofi）保證美國未來能優先訂購疫苗，理由是美國政府有份冒險投資，在法國政府施壓下藥廠才收回決定。特朗普政府亦動用了《國防生產法》，限制特定醫療用品出口。加拿大總理杜魯多曾警告，美國這些做法可能有負面後果。

（衛報/紐約時報）