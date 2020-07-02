印太戰略低調成形 澳印美日動作頻

阿德萊德大學亞洲研究系客座教授賈恩（Purnendra Jain）稱，印度總理莫迪和澳洲總理莫里森對談時也許不大可能直接談到中國，但二人無疑會對中國念茲在茲。他形容印、澳兩國初時對跟美、日組成印太「四角」（quad）存有遲疑，但如今已更為投入，印度考慮的是反擊中方在區內的影響。

澳印合作 減經濟依賴華

在最近中印邊境衝突後，外界更為關注新德里會否放棄多年來的「不結盟」外交政策，以回應對中方軍事壓力的忌憚。但對澳洲來說，跟印度加強合作關係還有經濟考量，盼改善對印貿易，以減低經濟上對中方的依賴。中澳關係近年陷入最低潮，澳洲欲推動獨立調查新冠病毒起源，惹來北京不滿，威脅經濟施壓，向澳洲大麥開徵關稅，又禁止澳洲四大牛肉商出口到中國。

美國在上月初在印太海域部署了3支航母編隊，是接近3年來首次。智庫戰略與國際研究中心的中國研究專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，有些中方分析指美國大受疫情打擊，令軍事準備程度低迷，美軍此舉旨在向中方發出信號，提醒北京不要誤判。

在印太四角中跟北京關係相對較佳的日本，亦低調作出新安排，時事通訊社近日引述消息，指防衛省將在防衛政策部門新設負責東盟及太平洋島嶼、位階相當於師長的職位，旨在加強安全合作，配合政府的「自由與開放的印太區」策略。

明報記者