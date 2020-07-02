澳洲斥萬億強化國防 被指抗衡中國 稱中美角力增地區風險 總理：做好準備

莫里森昨稱，澳洲雖仍專注應對新冠病毒肺炎疫情，但需為「更窮困、危險且失去秩序的疫後世界」做好準備，又指會將軍事重點轉移到印太地區，「我們希望印太地區擺脫脅迫和霸權，不論大小國家都可自由往來，並遵從國際規則和規範」。他接受電視台訪問時稱，中美之間的戰略競爭加劇該地區的緊張局勢和誤算風險，澳洲要為此做好準備。

防中國網攻 加強資訊戰能力

澳洲未來10年將花費2700億澳元加強國防，較2016年評估的1950億澳元（約1萬億港元）增近四成。政府亦承諾國防開支將佔國內生產總值最少2%，亦即美國總統特朗普對盟國的要求。計劃包括加強海陸空長程攻擊能力，如斥資8億澳元（約42億港元）向美國海軍購買200枚AGM-158C長程反艦導彈。其射程逾370公里，遠超澳洲海軍現時使用、射程為124公里的AGM-84「魚叉」（Harpoon）反艦導彈。澳洲亦會投資93億澳元（約499億港元），研發高超音速導彈等高速長程武器，並加強無人機和激光等研究。

莫里森續表示，將投資70億澳元（約376億港元）到太空防禦能力，包括發展衛星網絡，以建立獨立通訊網絡，指網絡安全是國防戰略關鍵。澳洲政府剛於周二公布歷來最大的網絡安全投資，未來10年將斥資150億澳元（約806億港元）加強網絡和資訊戰能力。澳洲日前稱近月遭遇「國家級」網絡攻擊，各級政府、政治團體以至重大基建營運者等均受影響，消息稱政府認為中國嫌疑最大，中方否認指控。

近月澳洲推動對新冠病毒源頭展開獨立調查，導致中澳交惡。中國暫停進口澳洲4間肉商的牛肉，並對其大麥徵收反傾銷稅及反補貼稅，後來再對澳洲發出旅遊和留學預警。澳洲戰略政策研究所專家詹寧斯（Peter Jennings）認為，澳洲政府旨在短期內增強澳洲國防軍的打擊能力，又稱只有中國「有能力和意願，以違背澳洲利益的方式主導印太地區」。

華府日漸不願提供防禦 自我強化

曾任職美國國防部的亞洲安全政策專家傑克遜（Van Jackson）認為，澳洲部署同時顯示其對美國失去信心。近年華府愈來愈不願為有能力負擔國防事務的國家提供防禦，智庫羅伊研究所的國防專家羅傑文（Sam Roggeveen）認為，澳洲官員意識到無論誰入主白宮，亞太區無可避免會由美國主導變為中國主導，「因此我們須做好準備」。

據斯德哥爾摩國際和平研究所，去年全球軍費開支三大國依次為美國（7320億美元）、中國（2610億美元）及印度（711億美元）。澳洲去年軍事開支259億美元（約2020億港元），排第13位。

（法新社/路透社/ABC）